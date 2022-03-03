Во Франции арестовали яхту главы Роснефти Сечина

Об этом сообщает Reuters, – информирует Еспресо.TV .

Яхту конфисковали в средиземноморском порту Ла-Сета, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер.

"Спасибо французским таможенникам, применяющим санкции Европейского Союза против тех, кто приближен к российскому правительству", - написал Ле Мер.

В заявлении министерства финансов сообщается, что яхта принадлежит организации, основным акционером которой был назван Сечин.