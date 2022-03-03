Во Франции арестовали яхту главы Роснефти Сечина
Французские власти конфисковали яхту, владельцем которой считают близкого соратника Путина
Об этом сообщает Reuters, – информирует Еспресо.TV .
Яхту конфисковали в средиземноморском порту Ла-Сета, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер.
"Спасибо французским таможенникам, применяющим санкции Европейского Союза против тех, кто приближен к российскому правительству", - написал Ле Мер.
В заявлении министерства финансов сообщается, что яхта принадлежит организации, основным акционером которой был назван Сечин.
- Напомним, российский олигарх Усманов потерял самую дорогую в мире суперяхту.
- Суд Испании освободил украинца, потопившего яхту соратника Путина с 7 млн евро.
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