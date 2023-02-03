Об этом пишет BBC.

Задержание Эдгардо Греко в Сент-Этьене – это второй резонансный арест мафии итальянскими властями через несколько недель. Сначала внутри января во время визита в клинику на Сицилии был задержан Маттео Мессина Денаро, находившийся в бегах в течение 30 лет.

Оба разыскивались за совершение убийств в 1990-х годах. В то время как Мессина Денаро был "боссом боссов" печально известной сицилийской Коза Ностра, Греко был частью организованной преступной группы "Ндрангета", происходящей из региона Калабрия на юге Италии и до сих пор являющейся самой мощной мафией в Италии.

63-летнего Греко разыскивали за убийство двух братьев во время "войны мафии" между двумя бандами в начале 90-х годов. Стефано и Джузеппе Бартоломео были умерщвлены в рыбном магазине в маленьком городке Козенца в январе 1991 года. Их тела так и не были найдены, и считается, что они были растворены в кислоте. Греко был частью конкурирующей банды, и его обвинили в попытке убийства другого человека позже того же года в том же городе.

Когда в 2006 году судья первой инстанции выдал ордер на его арест, Греко скрылся. Спустя восемь лет он поселился во французском городе Сент-Этьен, юго-западнее Лиона, в конце концов устроившись на работу пиццайоло в итальянском ресторане. Греко взял новую идентичность, представившись Паоло Димитрио. В то время он был приговорен к пожизненному заключению в Италии и находился в европейском розыске.

Но в июле 2021 года он был настолько уверен в своем новом псевдониме, что появился в местной газете, хвастаясь "региональными и домашними рецептами" своего ресторана, такими как равиоли, ризотто и тальятелле.

Греко, называвшийся преступником из Апулии на юго-востоке Италии, теперь имел седую бороду и очки. Журнал назвал его итальянцем по происхождению, но в душе жителем Сент-Этьена.

Однако его все еще преследовал ведущий прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттери, потративший десятилетие на борьбу с Ндрангетой.

В заявлении военной полиции Италии карабинеры заявили, что с 2019 года следователи отследили сеть поддержки Греко, которая в конце концов привела их в Сент-Этьен. Интерпол и французские власти осуществляли наблюдение за местонахождением Греко. Затем итальянская полиция подтвердила его личность и приступила к его аресту.