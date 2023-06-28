Об этом сообщает BBC.

На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

На кадрах, подтвержденных информационным агентством AFP, видно, как двое полицейских пытаются остановить автомобиль. Еще двое неизвестных находились в машине во время стрельбы. Один пассажир скрылся, а другого задержали и заключили под стражу.

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере, районе, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. ОМОН применил слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского "вызывают вопросы", хотя он предположил, что полицейский мог ощущать угрозу.