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Во Франции активисты вышли на протесты из-за убийства полицией подростка за отказ остановить автомобиль

28 июня, 2023 среда
07:56
Мир

Полиция Франции застрелила 17-летнего парня, не остановившего машину. Стрельба вызвала серию протестов, активисты поджигали машины, мусорные баки, а также запускали фейерверки

Об этом сообщает BBC.

На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

На кадрах, подтвержденных информационным агентством AFP, видно, как двое полицейских пытаются остановить автомобиль. Еще двое неизвестных находились в машине во время стрельбы. Один пассажир скрылся, а другого задержали и заключили под стражу.

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере, районе, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. ОМОН применил слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского "вызывают вопросы", хотя он предположил, что полицейский мог ощущать угрозу.

  • 1 мая по всей территории Франции прошли очередные масштабные акции протеста против пенсионной реформы правительства, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 64 лет. Произошли столкновения между протестующими и полицией.
Новости
Франция
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