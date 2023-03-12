Об этом сообщает Новинарня .

По словам генерального консула Украины во Франкфурте Вадима Костюка, охранник избил украинского военного 10 марта, когда тот вошел в бар отеля в форме.

"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля о несоответствии дресс-коду, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны, представителя народов Кавказа, вывести нашего бойца.

В результате драки у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", – рассказал Костюк.

Он добавил, что пострадавшего ждет операция и пообещал предоставить более подробную информацию 13 марта.

"Утром в понедельник консульство поможет нашему гражданину с переводом при подготовке к челюстной операции, которая планируется на вторник. Следующим шагом поможем с подачей заявления в полицию и поиском адвоката”, – сказал Костюк.

Также консульство попытается получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

По словам Костюка, по предварительной информации, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Для иностранцев она разрешается во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением стран.

По информации группы в facebook "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", конфликт произошел в отеле Roomers, а злоумышленником, избившим украинца, был чеченец по национальности.