Во Франкфурте кавказец сломал челюсть бойцу ВСУ, находившемуся в Германии на реабилитации
Во Франкфурте-на-Майне охранник гостиницы избил бойца ВСУ, находившегося в Германии на реабилитации после ранения
Об этом сообщает Новинарня .
По словам генерального консула Украины во Франкфурте Вадима Костюка, охранник избил украинского военного 10 марта, когда тот вошел в бар отеля в форме.
"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля о несоответствии дресс-коду, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны, представителя народов Кавказа, вывести нашего бойца.
В результате драки у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", – рассказал Костюк.
Он добавил, что пострадавшего ждет операция и пообещал предоставить более подробную информацию 13 марта.
"Утром в понедельник консульство поможет нашему гражданину с переводом при подготовке к челюстной операции, которая планируется на вторник. Следующим шагом поможем с подачей заявления в полицию и поиском адвоката”, – сказал Костюк.
Также консульство попытается получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.
По словам Костюка, по предварительной информации, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Для иностранцев она разрешается во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением стран.
По информации группы в facebook "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", конфликт произошел в отеле Roomers, а злоумышленником, избившим украинца, был чеченец по национальности.
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