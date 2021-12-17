Во фракции "Голос" сменилось руководство, ее возглавила Устинова
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", ее возглавила Александра Устинова вместо Ярослава Железняка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Устинова стала главой фракции, а Юлия Клименко – ее заместителем.
"В соответствии со статьей 60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады" сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность председателя депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде Украины девятого созыва. Заместителем председателя депутатской фракции политической партии "Голос" избрана Клименко Юлия Леонидовна", – сказал Корниенко.
Ранее фракцию возглавлял нардеп Ярослав Железняк. На брифинге председателя Рады Руслана Стефанчука он заявил, что "Корниенко совершил уголовное преступление по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака". В свою очередь Стефанчук сказал, что готов провести встречу с Железняком для выяснения всех деталей.
Железняк в telegram изложил свою позицию: "В ОАСК подали иск несколько часов назад для остановки положения о фракции; ручной вице-спикер Корниенко без наличия каких-либо документов пошел на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и заместителя нашей фракции".
- Напомним, семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии.
- Позже 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции
- Народная депутат Александра Устинова заявила, что главной причиной создания депутатского объединения "Справедливость" является некомпетентное руководство партии и отклонение от основных идей, с которыми они шли на выборы.
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