Во фракции "Голос" сменилось руководство, ее возглавила Устинова

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Устинова стала главой фракции, а Юлия Клименко – ее заместителем.



"В соответствии со статьей 60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады" сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность председателя депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде Украины девятого созыва. Заместителем председателя депутатской фракции политической партии "Голос" избрана Клименко Юлия Леонидовна", – сказал Корниенко.



Ранее фракцию возглавлял нардеп Ярослав Железняк. На брифинге председателя Рады Руслана Стефанчука он заявил, что "Корниенко совершил уголовное преступление по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака". В свою очередь Стефанчук сказал, что готов провести встречу с Железняком для выяснения всех деталей.



Железняк в telegram изложил свою позицию: "В ОАСК подали иск несколько часов назад для остановки положения о фракции; ручной вице-спикер Корниенко без наличия каких-либо документов пошел на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и заместителя нашей фракции".

Напомним, семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии.

Позже 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции

Народная депутат Александра Устинова заявила, что главной причиной создания депутатского объединения "Справедливость" является некомпетентное руководство партии и отклонение от основных идей, с которыми они шли на выборы.