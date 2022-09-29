Во Флориде ураган Ян обесточил почти 2 млн домов
Во Флориде ураган третьей категории налетел на побережье Мексиканского залива, в результате чего было обесточено более 2 млн домов и предприятий
Об этом сообщает Reuters .
Ян стал одним из сильнейших ураганов США за последние годы. Он ударил по американскому штату со скоростью ветра до 241 км/ч. В результате песчаные пляжи и прибрежные города затопило морской водой. Также обесточены более 2 млн домов и предприятий во всем штате.
Видео шторма быстро опубликовали в социальных сетях и телевидении. На них видно, как паводковые воды сметают автомобили, практически достигают домов в некоторых населенных пунктах и разрушают их. Также заметны пальмы, изогнутые почти пополам.
Ожидается, что в центральной части Флориды выпадет до 76 см (30 дюймов) осадков.
Сейчас шторм продвигается вглубь Флориды. Это чревато масштабными внезапными наводнениями.
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