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Во Флориде мужчина устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина: 2 человека погибли, 18 ранены

29 октября, 2023 воскресенье
14:42
Мир

В результате массовой стрельбы на вечеринке по случаю Хэллоуина во Флорике 18 человек получили ранения и два человека погибли: один из них - на месте событий, а второй - в больнице

Об этом сообщает The Sun.

В воскресенье, 29 октября, в городе Ибор, Тампа, штат Калифорния, два человека погибли и 18 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл вооруженный мужчина на вечеринке, посвященной празднованию Хэллоуина.

Департамент полиции Тампы сообщил о задержании одного человека после стрельбы.

"Хотя расследование еще не завершено, похоже, что спор между двумя группами перерос в стрельбу", - говорится в сообщении полиции. - 19 человек были доставлены в ближайшие больницы, где одна из жертв скончалась".

Еще одна жертва скончалась на месте происшествия. Очевидцы утверждают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.

Диджей Брайан Доу, который как раз закончил свой сет перед тем, как произошел инцидент, стал свидетелем части нападения.

"Окончил свой диджейский сет, и когда я уже собирался выйти за дверь, появился стрелок, разрядивший по меньшей мере 2 обоймы, вероятно, 30-40 выстрелов", - написал он в социальной сети X, ранее известной как Твиттер.

Другой пользователь X ответил: "Я и мои друзья были там. Это произошло так быстро, что нужно несколько секунд, чтобы понять, что происходит. Сейчас мы дома в порядке. Печальные, злые и шокированные"

Между тем, пользователь Reddit поделился скриншотом приложения, информирующего местных жителей о последних новостях в этом районе.

Одно из сообщений было следующим: "Проверьте своих родных. Выстрелы в Иборе, не менее 15 выстрелов. Там кровавая бойня".

Кровавая бойня на Хэллоуин продолжилась в Чикаго еще одной стрельбой на вечеринке в воскресенье около 1 часа ночи.

Чикагская полиция подтвердила, что по меньшей мере 15 человек были застрелены на вечеринке на Вест-Сайде в районе Лоундейл.

  • Напомним, в ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли по одним данным 18, а по другим – 22 человека.
  • Вскоре мужчина, подозреваемый в убийстве в штате Мэн, был найден мертвым после трех дней поисков, сообщает полиция.
Криминал
США
Хэллоуин
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