Во двор дачи Зеленского в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты, - Никифоров
Во двор дачи Президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом упал, вероятно, обломок ракеты
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Еспресо.TV .
"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал обломок ракеты. "Мимо", - прокомментировал это Владимир Зеленский", - написал Никифоров.
Фото: Сергей Никифоров/ facebook
- Напомним, со дня вторжения России в Украину, на президента Владимира Зеленского было предпринято по меньшей мере три попытки покушения.
- Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.
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