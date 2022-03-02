Во что русские оккупанты превратили Бучу. Фоторепортаж
Что молодым парням из России делать сейчас, в феврале-марте 2022 года в сотнях километров от своих домов, в украинском городе Буча, который находится на северо-западной окраине Киева? Чего они туда прутся?
Может, эти люди интересуются достопримечательностями местной архитектуры - замком барона фон Штамма и расположенными неподалеку руинами дворца Остен-Сакенов? Или стремятся отдать честь классику мировой литературы Михаилу Булгакову, посетив то место, где здесь, в Буче, он в детстве проводил каждое лето с родителями? Или же, возможно, 20-летние парни из русской глубинки стремятся собрать воспоминания о широко известном в свое время в СССР оппозиционном РПЦ, "катакомбном" архиерее Антонии Голинском-Михайловском, который проводил церковные службы и исповедовал верующих преимущественно на зонах и в ссылках, а не в пышных храмах, с "благословения" КГБ. Последние годы жизни этот аскет провел именно в Буче, где и был похоронен.
Нет, ничто из перечисленного их не интересует. И есть большие сомнения в том, читали ли они когда-нибудь не то, что Булгакова, а вообще хоть что-то, кроме устава военной службы и задачи нападения на мирную Украину. И видели ли они какую-нибудь архитектуру, кроме серой казенной стены казармы с повешенным на ней портретом Путина.
Не читали. Не видели... И многие из них уже больше никогда ничего не прочтут и не увидят, потому что навсегда остались на улице Вокзальной и прилегающих к ней переулках. Пришли они в живописную Бучу с ее красавицами-соснами - а именно их, говорят, воспел тоже не чужой этому городу Святослав Вакарчук в одном из первых своих хитов, который так и называется "Сосны" - не на экскурсию и не за автографами, а на смертоносной броне. Стреляя во время движения по верхним этажам прилегающих к Вокзальной 5- и 9-этажкам с живыми людьми, паля налево – на право по частным усадьбам, по магазинам, по школе и по всему по чем только можно было. По всему подряд. Таков приказ. "Русский мир". Чтобы все видели, что это такое, как выглядит, чем пахнет.
А пахнет на Вокзальной – на отрезке от школы №3 до улицы Яблонской, местность эта исторически и называется Яблонька – теперь горем. Страшным горем, бедой. Воняет пожарищами и догорающей техникой захватчиков. Да, захватчиков. Потому что тех, кто сюда идут не на экскурсию, не на концерт, не на прогулку по Бучанскому парку, а со смертью, того обязательно будут уничтожать.
Тела одноразовых бойцов Путина убраны, так что можно подойти поближе и посмотреть на конец "русского мира" в украинской Буче, "боевой и кипучей", как говорят бучанцы.
Возле разбитой защитниками Украины российской техники можно увидеть разные интересности. Скажем, "План-конспект проведения занятия по огневой подготовке с сержантами 3-й парашютно-десантной роты воинской части 32515", утвержденный подполковником А. Стефановым. Пара кликов - и мы узнаем все необходимое о российской в/ч 32515. Где находится, на чем специализируется, кто командиры, как им позвонить.
"Местом дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка, или в/ч 32515, является поселок Череха Псковской области. Подразделение относится к войскам ВДВ", - читаем в сети.
В конспекте тоже местом проведения учений назван полигон "Череха". Все совпадает.
Выжженные и раздавленные российскими захватчиками дома на Вокзальной.
Район железнодорожной станции "Буча"
Маленький магазинчик на станции, очевидно, для РФ весьма стратегический объект. Удар пришелся с воздуха.
Вражеская колонна с Вокзальной стреляла куда только можно. На фотографиях показаны многоэтажки с соседних улиц и новых жилых комплексов.
Наибольшей угрозой россиянам, вероятно, была школа детского танца. Посмотрите, что от нее осталось.
Пяти- и девятиэтажка напротив бывшей школы-интерната, а ныне школы №5 с углубленным изучением иностранных языков. После встречи с "русским миром" верхние этажи дотла выгорели. Это тоже Вокзальная, но ближе к Варшавской трассе и Гостомелю, откуда и двигались захватчики.
Уничтожен российский БТР с вроде как православным крестом. Не помогло. Настоящий христиан никогда бы не замахнулся мечом на ближнего.
Вход в гипермаркет Novus, точнее в то, что от него осталось.
Обстрелянные дома на Варшавской трассе.
Народные баррикады на Варшавке.
Что с Бучей будет дальше? Сейчас там постепенно, в перерывах между воздушными тревогами, восстанавливают критически важную инфраструктуру. Город на 100% контролируем.
Остающиеся готовятся к дальнейшей обороне. С севера и с запада, из Лукашенковской Беларуси, разными путями продолжают двигаться вражеские колонны.
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Відео: Facebook Лена Чиченина.
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