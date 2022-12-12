"Во что мы играем?": Легенда "Барселоны" раскритиковал уровень футбола на ЧМ-2022
Бывший футболист сборной Болгарии и испанской "Барселоны" Христо Стоичков назвал низким уровень игры на чемпионате мира - 2022 в Катаре
Об этом он рассказал в интервью Sport.es .
"Уровень футбола низкий. За исключением некоторых матчей не хватало динамики. Шесть голов Англии или семь голов Испании не являются показателем этого турнира. Говорили, что в ноябре игроки будут свежее физически. Но все было совсем не так. Много владения мячом, прикосновений, но никаких атак, глубины, выходов лицом к лицу", - констатировал Стоичков.
Он предположил, что так происходит из-за страха проиграть.
"Почему так происходит? Из-за страха проиграть. Никто ничем не рисковал, все предпочитали не спешить. Я не вижу других причин. Дело не только в скорости. Немногие стремились к продвижению вперед или били из-за пределов штрафной. Восемьсот передач и ни одного удара по воротам. Много касаний мяча, но ни намека на моменты. Во что мы играем?" – спросил Стоичков.
Он добавил, что в таких условиях успеха достигают команды, которых не считали фаворитами.
"Андердоги приехали соревноваться. На чемпионат мира приезжают, чтобы победить, а не показать себя и заявить, что у вас есть будущее. Какое будущее? Это все для модных подиумов. А на поле нужно бороться и побеждать. Андердоги приехали именно за этим. Вот, в чем разница: более скромные команды показывают, что можно побеждать благодаря дисциплине и командному духу", – объяснил болгарин.
Христо Стоичков выступал за "Барселону" в 1990-1995 и 1996-1998 годах. В 1994-м дошел со сборной Болгарии до полуфинала чемпионата мира и получил "Золотой мяч".
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