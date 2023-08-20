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Внутри страны мы платим НДС за дроны, – Шипович

20 августа, 2023 воскресенье
12:41
Война с Россией

Соучредитель благотворительного фонда Dignitas отметила, что НДС и пошлину государство сняло на дроны и комплектующие, которые завозятся через границу. А внутри страны за готовую технику нужно платить

Об этом волонтер рассказала в программе "Война и волонтеры" ведущей Еспресо.

"У нас существует несогласованность законодательства. С одной стороны снята пошлина и НДС на импортные дроны, то есть, когда заезжают готовые дроны в Украину. Также была снята пошлина и НДС на комплектующие для украинских производителей. Но кроме этого, есть НДС внутри страны, – отмечает Люба Шипович. - То есть производитель может завезти комплектующие без НДС, но когда он продает дальше в Украине готовые изделия или те же комплектующие другому производителю, здесь настает НДС. Вот этот внутренний НДС забыли снять наши законодатели. Я общалась с депутатами и с министром Федоровым. Мы пришли к пониманию того, что нужно снять внутренний НДС, а ввозную пошлину и НДС снять не только для производителей, но и для любого, потому что у нас дроны производят не только производители дронов, их собирают сами военные, инициативные группы, благотворительные фонды, волонтеры Кроме того, не всегда комплектующие ввозят производители, ввозят дистрибьюторы, которые затем продают их производителям, поэтому нет смысла ограничивать только для производителей Нужно снять пошлины и НДС на комплектующие для ввоза кем угодно и снять НДС на продажу их внутри страны. Это все идет на фронт. Сейчас у нас никакие дроны не идут куда-нибудь еще, все идет на фронт. У нас запрещены полёты в Украине. Поэтому нет смысла облагать налогом то, что и так идет на фронт, то, что и так благотворительность. Выкупает это не государство, а фонды, волонтеры и сами военные".

  • Напомним, Люба Шипович рассказала, что с сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним. Китайские ограничения окажут влияние на рынок малых FPV-беспилотников и их стоимость значительно возрастет.
  • Также она отмечала, что в Украине можно наладить производство комплектующих для дронов, но вопрос в деньгах.
  • Волонтер отметила, что сейчас государство не говорит сколько планирует закупить дронов в следующем году, поэтому украинские производители в неизвестности.
безпілотник
волонтеры и война
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