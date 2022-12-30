Внутренняя борьба за активы - политтехнолог Загородний о деле против Жеваго

Об этом в эфире Еспресо заявил политтехнолог Тарас Загородний.

"Господин Жеваго - человек, прошедший самый прозрачный путь. Большой бизнесмен. Он никогда не был в Партии Регионов, даже когда это было очень модно и очень выгодно. Он был в партиях, которые не очень-то были в мейнстриме. У него достаточно прозрачный бизнес . Он сразу пошел на Лондонскую биржу и сделал IPO", - отметил он.

По его словам, в нашей стране единицы бизнесменов, имеющих такой прозрачный бизнес.

"Я связываю это с внутренней борьбой за его активы. Полтавский ГОК, в первую очередь. К нему интерес проявляли все игроки металлургического рынка, давно пытались скупить акции через Лондонскую биржу, или рейдернуть его откровенно. Это никакая не борьба с олигархами. Здесь более глубинные интересы, связанные с тем, что уменьшился пирог, который можно есть, из-за падения экономики, и поэтому есть попытка рейдернуть другие бизнесы", - подытожил политтехнолог.