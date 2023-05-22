"Внутренний конфликт РФ": представитель ГУР Юсов о событиях в Белгородской области

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Да, прежде всего, все, что происходит на территории так называемой Российской Федерации – это внутренний конфликт. И структуры, взявшие на себя ответственность за сегодняшние мероприятия – Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" - собственно состоят из граждан РФ. И сегодня эти граждане России вернулись домой", – говорит Юсов.

Представитель ГУР отмечает, что легион был встречен и поддержан жителями этих территорий, поскольку люди с оружием в руках готовы бороться с режимом Путина.

"Других законных инструментов борьбы - через суды, мирные акции протеста - диктаторский режим Путина просто им не оставит. И да, это, безусловно, прямые последствия полномасштабной агрессии, войны и вторжения путинского режима, путинской России в Украину", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что протестное движение набирает обороты и на Белгородщине, и на других землях и территориях РФ.