"Внутренний конфликт РФ": представитель ГУР Юсов о событиях в Белгородской области
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что события в Белгородской области – это "внутренний конфликт РФ" и борьба россиян с внутренней путинской оккупацией
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Да, прежде всего, все, что происходит на территории так называемой Российской Федерации – это внутренний конфликт. И структуры, взявшие на себя ответственность за сегодняшние мероприятия – Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" - собственно состоят из граждан РФ. И сегодня эти граждане России вернулись домой", – говорит Юсов.
Представитель ГУР отмечает, что легион был встречен и поддержан жителями этих территорий, поскольку люди с оружием в руках готовы бороться с режимом Путина.
"Других законных инструментов борьбы - через суды, мирные акции протеста - диктаторский режим Путина просто им не оставит. И да, это, безусловно, прямые последствия полномасштабной агрессии, войны и вторжения путинского режима, путинской России в Украину", - сказал он.
Юсов подчеркнул, что протестное движение набирает обороты и на Белгородщине, и на других землях и территориях РФ.
- Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус 22 мая заявили, что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
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