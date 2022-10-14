Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Решение о продлении срока сегодня принято на заседании Кабинета Министров", – говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление, или же отправить его по почте.

Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

8 сентября в правительстве сообщили, что студенты-ВПЛ и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение.

9 сентября стало известно, что внутренне перемещенные лица смогут получить социальные услуги по месту своего фактического пребывания.

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