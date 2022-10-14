Внутренне перемещенные лица смогут повторно подать заявку на выплаты до 1 декабря
Все внутренне перемещенные лица, которым не удалось оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дия", смогут повторно подать заявку до 1 декабря
Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Решение о продлении срока сегодня принято на заседании Кабинета Министров", – говорится в сообщении.
Кроме этого отмечается, что чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление, или же отправить его по почте.
Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.
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