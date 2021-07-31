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Внучка Лукашенко вышла замуж

31 июля, 2021 суббота
21:50
Мир

Сегодня, 31 июля 2021 года, вступила в брак Виктория, старшая внучка незаконного белорусского правителя Александра Лукашенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По данным ТГ-канала Пул Первого, который ведет пресс-служба Лукашенко, на банкете присутствовали 70 человек. Где он проходил, не указывается.

Оппозиционные блоги назвали местом застолья минский ресторан "Лебединый", который является неофициальной штаб-квартирой семейного клана Лукашенко.

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"23-летняя Виктория - старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко. Виктория старшая из семи внуков Лукашенко", - отмечает издание Zerkalo (как теперь себя называет запрещенный властями портал TUT.by).


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Александр Лукашенко
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