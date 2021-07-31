Внучка Лукашенко вышла замуж
Сегодня, 31 июля 2021 года, вступила в брак Виктория, старшая внучка незаконного белорусского правителя Александра Лукашенко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По данным ТГ-канала Пул Первого, который ведет пресс-служба Лукашенко, на банкете присутствовали 70 человек. Где он проходил, не указывается.
Оппозиционные блоги назвали местом застолья минский ресторан "Лебединый", который является неофициальной штаб-квартирой семейного клана Лукашенко.
Читайте также: Фрэнсис Фукуяма: Тихановская - госпожа президент, Лукашенко - надо уйти
"23-летняя Виктория - старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко. Виктория старшая из семи внуков Лукашенко", - отмечает издание Zerkalo (как теперь себя называет запрещенный властями портал TUT.by).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное