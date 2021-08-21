Внучка Лукашенко поступила в Московский госуниверситет

Подробности рассказывает Еспресо.TV .



Перед этим она училась в лицее Белорусского государственного университета в Минске, где была вице-мисс на конкурсе красоты лицея.



"Однако после событий прошлого лета они с младшей сестрой Дарьей забрали оттуда документы, как и Николай Лукашенко, который также поступил в лицей", - отмечает газета Наша Нива .



Читайте также: Фрэнсис Фукуяма: Тихановская - госпожа президент, Лукашенко - надо уйти



Лето 2020 года, напомним, было ознаменовано в Беларуси неслыханными с девяностых годов уличными протестами, вызванными "переизбранием" Лукашенко на очередной президентский срок.



Вместе с тем не сообщалось, где дети из семьи Лукашенко продолжали обучение.



Коля в течение 2020-2021 учебного года, по-прежнему сопровождал отца на политических событиях.

В субботу, 31 июля 2021 года, еще одна внучка Александра Лукашенко, Виктория Викторовна Лукашенко вышла замуж .

Праздничный банкет состоялся в любимом ресторане клана Лукашенко "Лебединый", в Минске.

23-летняя Виктория - старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко.

Виктория является старшей из семерых внуков Лукашенко.