Внучка Лукашенко поступила в Московский госуниверситет
Анастасия Лукашенко, дочь среднего сына самопровозглашенного белорусского правителя Дмитрия Александровича Лукашенко, поступила на обучение в МГУ
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Перед этим она училась в лицее Белорусского государственного университета в Минске, где была вице-мисс на конкурсе красоты лицея.
"Однако после событий прошлого лета они с младшей сестрой Дарьей забрали оттуда документы, как и Николай Лукашенко, который также поступил в лицей", - отмечает газета Наша Нива .
Читайте также: Фрэнсис Фукуяма: Тихановская - госпожа президент, Лукашенко - надо уйти
Лето 2020 года, напомним, было ознаменовано в Беларуси неслыханными с девяностых годов уличными протестами, вызванными "переизбранием" Лукашенко на очередной президентский срок.
Вместе с тем не сообщалось, где дети из семьи Лукашенко продолжали обучение.
Коля в течение 2020-2021 учебного года, по-прежнему сопровождал отца на политических событиях.
- В субботу, 31 июля 2021 года, еще одна внучка Александра Лукашенко, Виктория Викторовна Лукашенко вышла замуж .
- Праздничный банкет состоялся в любимом ресторане клана Лукашенко "Лебединый", в Минске.
- 23-летняя Виктория - старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко.
- Виктория является старшей из семерых внуков Лукашенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное