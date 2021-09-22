Вновь была провалена попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" Суркисом и его компаниями, - адвокат Порошенко
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил об очередной попытке Суркиса и его компаний ввести в заблуждение британский суд по делу национализации "ПриватБанка"
Об этом он сообщил на совместном брифинге адвокатов Петра Порошенко в эфире Еспресо.TV.
"Дело в том, что в который раз была провалена попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" Суркисом и его компаниями. Я призываю правоохранительные органы, а в частности Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ изучить и проанализировать решение Лондонского суда. Для того чтобы понимать, как пишутся действительно мотивированные решения в цивилизованных странах. И еще потому, что Британский суд очень подробно и доказательно выложил попытки ввести суд в заблуждение со стороны Суркисов и чиновников Министерства иностранных дел Украины ", - пояснил Головань
Головань добавил, что в решении суда есть отдельный раздел, где рассказывается, как появилось и как было представлено в Лондонский суд письмо лица, которое не имело права подписывать любые обращения в суд, с помощью которого пытались обмануть судью. По словам Голованя, никаких правовых последствий такой текст не имел, но был послан для того, чтобы Украина в данном суде была лишена государственного суверенного иммунитета и были созданы условия для взыскания из бюджета Украины средств в пользу истца, то есть Суркиса и его компаний
"Была попытка ввести суд в заблуждение. Судья подробно, взвешенно и аргументированно описывает ситуацию, как готовилось и представлялось данное письмо, каким образом оно было получено и что происходило в Министерстве иностранных дел Украины. Именно поэтому я считаю, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ имеют все основания ознакомиться с этой информацией, которую предоставляет суд и начать досудебное расследование. Нужно определить, кто занимался и кто ответственен за попытку ввести суд в заблуждение. Именно благодаря профессионализму британского суда эта попытка была неудачной ", - отметил Головань.
- 2 сентября 2020 года государственный Приватбанк проиграл в Печерском суде Игорю и Григорию Суркисам .
- Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщение о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .
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