Вновь была провалена попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" Суркисом и его компаниями, - адвокат Порошенко

Об этом он сообщил на совместном брифинге адвокатов Петра Порошенко в эфире Еспресо.TV.



"Дело в том, что в который раз была провалена попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" Суркисом и его компаниями. Я призываю правоохранительные органы, а в частности Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ изучить и проанализировать решение Лондонского суда. Для того чтобы понимать, как пишутся действительно мотивированные решения в цивилизованных странах. И еще потому, что Британский суд очень подробно и доказательно выложил попытки ввести суд в заблуждение со стороны Суркисов и чиновников Министерства иностранных дел Украины ", - пояснил Головань



Головань добавил, что в решении суда есть отдельный раздел, где рассказывается, как появилось и как было представлено в Лондонский суд письмо лица, которое не имело права подписывать любые обращения в суд, с помощью которого пытались обмануть судью. По словам Голованя, никаких правовых последствий такой текст не имел, но был послан для того, чтобы Украина в данном суде была лишена государственного суверенного иммунитета и были созданы условия для взыскания из бюджета Украины средств в пользу истца, то есть Суркиса и его компаний



"Была попытка ввести суд в заблуждение. Судья подробно, взвешенно и аргументированно описывает ситуацию, как готовилось и представлялось данное письмо, каким образом оно было получено и что происходило в Министерстве иностранных дел Украины. Именно поэтому я считаю, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ имеют все основания ознакомиться с этой информацией, которую предоставляет суд и начать досудебное расследование. Нужно определить, кто занимался и кто ответственен за попытку ввести суд в заблуждение. Именно благодаря профессионализму британского суда эта попытка была неудачной ", - отметил Головань.

2 сентября 2020 года государственный Приватбанк проиграл в Печерском суде Игорю и Григорию Суркисам .

Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщение о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .