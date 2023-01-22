Анонсированные министром образования Шкарлетом правила поступления в вузы, которые делают необязательным сдачу теста по истории Украины, делают наше государство слабее. Мы в войне против идеи "одиннарод", воплотители которой хотят уничтожить нас. Знание прошлого в таком противостоянии столь же важно, как владение оружием.

В прошлом году тест по истории был обязательным для всех (но вес балла по нему был разным для разных специальностей), равно как и тесты по украинскому языку и математике.

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В этом году МОН хочет оставить обязательными только математику и украинский язык, тогда как история станет только по дополнительным предметам по выбору.

Но они хотят пойти даже дальше. МОН заявил, что абитуриентов будут допускать к конкурсу на любую специальность, независимо от того, какой предмет по выбору они составляли во время тестирования.

Сдавать тест по истории Украины будет необязательно даже для поступления на гуманитарные специальности! До такого даже Табачник не додумался

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Другими словами, сдавать тест по истории Украины будет необязательно даже для поступления на гуманитарные специальности! До такого даже Табачник не додумался.

Сейчас знание нашей истории важно как никогда. Она – фундамент нашей идентичности, один из оборонительных валов от российской агрессии.

Поэтому лучшим решением было бы сохранение теста по истории как обязательного для всех. И в любом случае, этот тест должен быть обязательным для поступления на гуманитарные специальности. Это красная линия, которую ни одна власть не смеет пересекать.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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