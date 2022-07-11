Внимание и давление - это залог жизни пленных украинских военных, - жена бойца "Азова" Зарицкая
Жена бойца "Азова" Наталья Зарицкая убеждена, что внимание и давление являются залогом жизни украинских воинов, находящихся в плену у россиян
Украинка поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Внимание и давление - это залог жизни и здоровья наших защитников. Именно поэтому Совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали" проводит акцию "100+ писем миру". И уже количество этих писем достигло 400", - отметила Зарицкая.
Супруга азовца объяснила, что письма направлены на привлечение внимания к факту нарушения норм международного права и Женевской конвенции со стороны Российской Федерации в отношении украинцев.
"Мы направляем эти письма лидерам международных организаций, лидерам государств как напоминание о том, что не выполняется Женевская конвенция в отношении украинских пленных, находящихся в руках Российской Федерации. Мы просим ознакомиться с таким письмом и знать о факте нарушения норм международного гуманитарного права и просим способствовать, чтобы эти нормы соблюдались", - отметила Наталья Зарицкая.
- 28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Мариуполя.
- 29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 - защитники Азовстали.
- 6 июля Наталья Зарицкая сообщила, что некоторые вернувшиеся из российского плена защитники Азовстали потеряли до 50 кг веса, у большинства ампутированы конечности .
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