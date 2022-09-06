Об этом пишет BBC.

По данным нескольких российских военных блоггеров, украинские военные начали наступать под Балаклеей (этот город расположен недалеко от стратегически важного для армии РФ Изюма) и взяли под контроль село Вербовка – по некоторым данным, там находился военный арсенал.

Согласно информации нескольких источников, достоверность которой проверить невозможно, бои идут на подступах к Балаклее. В интернете появляются снимки взорванных в городе мостов.

Военный аналитик, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен, пишет о том, что в этом районе украинские военные, вероятно, совершили неожиданный для армии РФ ход.

"Если украинцы действительно добились оперативной внезапности возле Харькова, это покажет, в каком беспорядке находится российская армия, - считает O'Брайен. - С учетом различных систем мониторинга (от спутников до беспилотников, кибер-средств другого) я предполагал, что подобная оперативная внезапность добиться практически невозможно".

"К тому же все происходит прямо у границы с Россией. Если россияне это пропустили, их армия находится в худшем состоянии, чем предполагалось, - продолжает эксперт. - Это также хороший признак того, что Украина все просто отлично с режимом секретности".

Позже O'Брайен добавил: "Получил данные, что россияне знали о подготовке нападения [под Харьковом], но им просто нечем было ответить. Если это так, то говорит о беспорядке другого характера и демонстрирует отсутствие гибкости в действиях российской армии".

Еще один известный военный эксперт – старший сотрудник Института внешней политики в Вашингтоне Роб Ли отмечает:

"Интересно, что несколько российских телеграмм-каналов в течение последнего месяца говорили о концентрации украинских под Харьковом, но, похоже, сегодня Украина все равно сумела достичь внезапности".

Украинские официальные источники данные о наступлении под Харьковом пока не комментируют.

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