Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Франак Вячорка дал комментарий по поводу внезапной смерти по неизвестным причинам в Беларуси 5 июля министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.

"99% белорусов узнали о существовании этого министра только после его смерти. Но интересно, что тренд начался со смерти Макея (министр иностранных дел Беларуси, внезапно умершего 26 ноября 2022 года на 65-м году жизни – ред.) и странных обстоятельств його гибели. Хотя Макею писали естественную причину смерти, но его родные говорят, что это был суицид. Так же и с Авраменко, говорят о суициде. А Лукашенко на вопрос о судьбе Авраменко ответил, что тот погиб, а не умер. Интересно, что министры начинают принимать решения покончить с собой и не от хорошей жизни", - сказал белорусский общественный деятель.

Вечерко рассказал, что Авраменко был причастен к посадке самолета, когда задержали Романа Протасевича и Софию Сапеги. Этого министра винят в совершении этой операции.