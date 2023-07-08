Внезапно умерший белорусский министр был причастен к посадке самолета с Протасевичем, – советник Тихановской Вячорка
Франак Вячорка, белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской, отметил, что смерть министра транспорта Беларуси не первая среди судеб белорусских министров при странных и неоднозначных обстоятельствах
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
Франак Вячорка дал комментарий по поводу внезапной смерти по неизвестным причинам в Беларуси 5 июля министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.
"99% белорусов узнали о существовании этого министра только после его смерти. Но интересно, что тренд начался со смерти Макея (министр иностранных дел Беларуси, внезапно умершего 26 ноября 2022 года на 65-м году жизни – ред.) и странных обстоятельств його гибели. Хотя Макею писали естественную причину смерти, но его родные говорят, что это был суицид. Так же и с Авраменко, говорят о суициде. А Лукашенко на вопрос о судьбе Авраменко ответил, что тот погиб, а не умер. Интересно, что министры начинают принимать решения покончить с собой и не от хорошей жизни", - сказал белорусский общественный деятель.
Вечерко рассказал, что Авраменко был причастен к посадке самолета, когда задержали Романа Протасевича и Софию Сапеги. Этого министра винят в совершении этой операции.
- 23 мая 2021 года в Минске был задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала exta Роман Протасевич , находившийся на борту самолета Афины - Вильнюс, посадившийся из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича операцией белорусских спецслужб .
- Тем временем в авиакомпании Ryanair заявили, что посадили самолет в Минске из-за сообщения о заминировании от диспетчеров из Беларуси.
- 5 июля в Беларуси по неизвестным причинам скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко
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