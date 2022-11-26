Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Макей

Об этом сообщает Белта .

О смерти Макея проинформировал представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, министр умер внезапно. Что именно послужило причиной смерти пресс-секретарь не рассказал.

25 ноября Владимир Макей встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. В понедельник, 28 ноября, министр должен был встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Владимир Макей был министром иностранных дел Беларуси с 2012 года. С 2000 по 2008 год работал помощником белорусского диктатора Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год возглавлял его администрацию.

26 ноября Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

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