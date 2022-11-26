Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Макей
26 ноября на 65-м году жизни внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Об этом сообщает Белта .
О смерти Макея проинформировал представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
По его словам, министр умер внезапно. Что именно послужило причиной смерти пресс-секретарь не рассказал.
25 ноября Владимир Макей встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. В понедельник, 28 ноября, министр должен был встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Владимир Макей был министром иностранных дел Беларуси с 2012 года. С 2000 по 2008 год работал помощником белорусского диктатора Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год возглавлял его администрацию.
- 26 ноября Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное