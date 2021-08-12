Внешний товарооборот Украины за семь месяцев вырос на треть до $72,6 млрд, - Гостаможня

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной таможни Украины.



Согласно данным ведомства, внешний товарооборот Украины в январе-июле 2021 г. года составил $72,6 млрд, что на 31% больше, чем за семь месяцев прошлого года.



В частности, экспорт вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,6 млрд. Импорт в Украину вырос на 29% до $37,3 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $1,72 млрд.

Напомним, товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6% до $103,4 млрд.