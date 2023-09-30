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Внешнеполитические дипломатические шаги будут ломать потенциал России, - Бессмертный

30 сентября, 2023 суббота
17:25
Мир Роман Бессмертный

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный отметил, что ко всем событиям на линии фронта прилагается целый ряд дипломатических, международных и политических шагов, которые были сделаны в том числе и при участии украинской стороны, чтобы максимально ограничить военную помощь РФ

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо

"Надо понимать, что параллельно происходят события, которые почему-то мы не берем в позитив развития событий на российско-украинском фронте. Первое из них – это нынешняя ситуация в Карабахе. Кто-то думает, что это всего-навсего разбор между Ереваном и Баку. Очевидно, что это вещи, которые находятся за рамками отношений Еревана и Баку. Следующее – Центральная Азия", – отметил дипломат.

Роман Бессмертный отметил, что мало кто заметил, но параллельно с событиями в Нью-Йорке проходили консультации с пятью центральноазиатскими руководителями. Они сейчас едут в Европу, где с ними будут вестись разговоры, а вскоре московский фюрер поедет в Кыргызстан.

"То есть это еще одно свидетельство того, что кислород будут перекрывать так, что в частности внешнеполитические дипломатические шаги будут ломать потенциал России. Отсюда тезис о том, что они вжились, подготовились, и суть его заключается в том, что пол года рассказывали, что у РФ ничтожна оборона Но вы же прекрасно видели и знаете, что эта оборона была построена по китайскому образцу, на основе консультаций между министерством обороны и штабом народной освободительной армии Китая, визитов Ли Шанфу (министр национальной обороны Китая - ред.) и других руководителей округов выстраивалась эта система обороны. Это значит, что она была нашпигована не только научными и тактическими моментами, но в том числе и вооружениями", - пояснил политик.

Бессмертный напомнил, что об этом впервые стало известно лишь 2 месяца назад, когда было разоблачено, что китайцы напрямую имеют отношение к подготовке этой трехступенчатой линии обороны.

"Таким образом мы начинаем четко понимать, что встречи, прошедшие накануне Генеральной ассамблеи ООН между советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном и министром иностранных дел Китая Ван И в этом вопросе, а также отсутствие президента Китая Си Цзиньпина на саммите G-20 это в том числе следствие того, что США абсолютно четко сказали, что Пекин поставляет вооружение России. Ко всем событиям на линии фронта прилагается целый ряд дипломатических, международных и политических шагов, которые были сделаны в частности с участием украинской стороны", - подчеркнул Роман.

  • 8 сентября на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Bloomberg писал, что делегация Китая могла бы дать президенту Си Цзиньпину возможность пообщаться с Кимом перед его поездкой во Владивосток для встречи с Путиным.
  • Главный редактор издания Defense Express Олег Катков заявил, что, несмотря на свою политику невмешательства, Китай может использовать КНДР для передачи своего вооружения в Россию.
  • CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек рассказал о схемах и учебных центрах, которые использует Россия и Китай для поставки дронов
  • Во вторник, 19 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
  • 21 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал развивать тесное сотрудничество с Пекином в письме к китайскому президенту Си Цзиньпину
Украина
Россия
Китай
Роман Бессмертный
оружие
Европа
Армения
Война с Россией
США
G-20
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