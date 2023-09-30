Внешнеполитические дипломатические шаги будут ломать потенциал России, - Бессмертный

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо

"Надо понимать, что параллельно происходят события, которые почему-то мы не берем в позитив развития событий на российско-украинском фронте. Первое из них – это нынешняя ситуация в Карабахе. Кто-то думает, что это всего-навсего разбор между Ереваном и Баку. Очевидно, что это вещи, которые находятся за рамками отношений Еревана и Баку. Следующее – Центральная Азия", – отметил дипломат.

Роман Бессмертный отметил, что мало кто заметил, но параллельно с событиями в Нью-Йорке проходили консультации с пятью центральноазиатскими руководителями. Они сейчас едут в Европу, где с ними будут вестись разговоры, а вскоре московский фюрер поедет в Кыргызстан.

"То есть это еще одно свидетельство того, что кислород будут перекрывать так, что в частности внешнеполитические дипломатические шаги будут ломать потенциал России. Отсюда тезис о том, что они вжились, подготовились, и суть его заключается в том, что пол года рассказывали, что у РФ ничтожна оборона Но вы же прекрасно видели и знаете, что эта оборона была построена по китайскому образцу, на основе консультаций между министерством обороны и штабом народной освободительной армии Китая, визитов Ли Шанфу (министр национальной обороны Китая - ред.) и других руководителей округов выстраивалась эта система обороны. Это значит, что она была нашпигована не только научными и тактическими моментами, но в том числе и вооружениями", - пояснил политик.

Бессмертный напомнил, что об этом впервые стало известно лишь 2 месяца назад, когда было разоблачено, что китайцы напрямую имеют отношение к подготовке этой трехступенчатой линии обороны.

"Таким образом мы начинаем четко понимать, что встречи, прошедшие накануне Генеральной ассамблеи ООН между советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном и министром иностранных дел Китая Ван И в этом вопросе, а также отсутствие президента Китая Си Цзиньпина на саммите G-20 это в том числе следствие того, что США абсолютно четко сказали, что Пекин поставляет вооружение России. Ко всем событиям на линии фронта прилагается целый ряд дипломатических, международных и политических шагов, которые были сделаны в частности с участием украинской стороны", - подчеркнул Роман.