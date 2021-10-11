"Внешнее управление", Волынская резня, Крымская платформа: Медведев написал статью о "бессмысленности и вреде отношений с руководством Украины"
Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент и премьер РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине
Статью опубликовало издание Коммерсант.
Медведев заявил, что руководители Украины - "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации".
Он отмечает, что президент Зеленский, человек "с определенными этническими корнями", который говорил на русском и зарабатывал, в том числе, в России, став президентом, "полностью изменил политическую и моральную ориентацию".
Медведев считает, что президенту Украины якобы приходится потакать "меньшинству", чтящему "террористов" Шухевича и Бандеру. В этом контексте он вспомнил о Волынской резне и Бабьем Яре.
Экс-президент РФ пишет, что в Украине появляются "ублюдочные документы", вроде закона о коренных народах, "дебильные Крымские платформы".
В такой ситуации, по мнению Медведева, России невозможно договариваться с Украиной.
Он заявил, что "страна находится под прямым внешним управлением"
"А нам с вассалами дела иметь нет смысла. Дела надо вести с сюзереном", - заявил Медведев.
Он предлагает дождаться, пока в Украине появится власть, которая будет строить "равноправные отношения с РФ".
По его словам, сейчас в Украине руководство "нацелено на конфронтацию с Россией на грани войны".
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