"Внешнее управление", Волынская резня, Крымская платформа: Медведев написал статью о "бессмысленности и вреде отношений с руководством Украины"

Статью опубликовало издание Коммерсант.



Медведев заявил, что руководители Украины - "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации".

Он отмечает, что президент Зеленский, человек "с определенными этническими корнями", который говорил на русском и зарабатывал, в том числе, в России, став президентом, "полностью изменил политическую и моральную ориентацию".



Медведев считает, что президенту Украины якобы приходится потакать "меньшинству", чтящему "террористов" Шухевича и Бандеру. В этом контексте он вспомнил о Волынской резне и Бабьем Яре.



Экс-президент РФ пишет, что в Украине появляются "ублюдочные документы", вроде закона о коренных народах, "дебильные Крымские платформы".

В такой ситуации, по мнению Медведева, России невозможно договариваться с Украиной.

Он заявил, что "страна находится под прямым внешним управлением"

"А нам с вассалами дела иметь нет смысла. Дела надо вести с сюзереном", - заявил Медведев.

Он предлагает дождаться, пока в Украине появится власть, которая будет строить "равноправные отношения с РФ".



По его словам, сейчас в Украине руководство "нацелено на конфронтацию с Россией на грани войны".

