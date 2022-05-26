Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован в кулуарах, организованного Фондом Пинчука Украинского завтрака в Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

"Если сложить выделенные деньги, то уже более $15 млрд, которые нам нужны были на три месяца. Наша задача – сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: нужно платить счета в июне, в июле", – сказал он.

По словам Рашкована, президент США Джо Байден подписал изменения в бюджет о выделении дополнительно $40 млрд из-за войны войны в Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита страны как безвозвратная помощь – гранты.

Кроме того, ЕС заявил о предоставлении Украине 9 млрд. евро макрофинансовой помощи до конца года, еще 1 млрд. евро должна выделить Германия. Впрочем, процесс выделения средств задерживается из-за бюрократии.

"Задача правительства – проработать с международными организациями, двусторонними партнерами, чтобы эти деньги приходили в Украину равными частями в течение года. Такая работа продолжается. В мае ситуация точно лучше, чем в апреле", – отметил Рашкован.

Напомним, экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость, свидетельствуют оценки НБУ.

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