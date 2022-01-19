Внесение фейковых данных о вакцинации в Helsi: прокуратура объявила о подозрении экс-заместителю министра соцполитики
Киевская городская прокуратура разоблачила разоблачившуюся противоправную схему обогащения с участием главы медучреждения и трех ее пособников, которая заключалась в требовании и получении взяток с врачей, а также в организации схемы по подделке свидетельств о вакцинации против COVID-19
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.
Как установило следствие, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении.
Следователи задокументировали вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тыс. грн. После очередной передачи взятки в размере 30 тыс. грн ее задержали.
Источники "РБК-Украина" сообщили , что в этой схеме также принимала участие экс-замминистра социальной политики Украины Александра Чуркина.
Сообщники организовали внесение в информационную систему Helsi.me заведомо ложных сведений о вакцинации граждан против COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере $250.
Двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказы, после чего передавали данные о заказчиках директору учреждения здравоохранения, которое направляло соответствующие списки врачу.
"В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Действие", - говорится в сообщении прокуратуры.
На основании определений суда проведены обыски по местам работы и проживанию фигурантов уголовного производства. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, черные записи, а также копии паспортов граждан Украины, подтверждающих противоправную деятельность.
"Заметим, что к началу проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом", - отметили в сообщении.
Глава медучреждения задержан в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины, другим трем фигурантам пока сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.
- Напомним, в Киеве задержали чиновника Укргаздобычи, требовавшего у предприятия взятку за подписание соглашений по поставке спецодежды.
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