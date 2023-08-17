Об этом информирует Radio Prague International, ссылаясь на заявление представителей пражского Муниципального дома и агентства Nachtigall Artists Management, которое является организатором концерта.

Отмечается, что против выступления артистки выступили представители пражской коалиции.

Представительница агентства-организатора сообщила, что к менеджменту оперной певицы также обращались чешские группы, известные организацией демонстраций, поэтому обе стороны согласились отменить мероприятие, которое должно было состояться 16 октября.

Издание указывает, что Нетребко уже долгое время проживает в Австрии, однако в прошлом помогала президенту России Владимиру Путину на президентских выборах, а также фотографировалась с представителями пророссийских сепаратистов в Украине и их флагом.