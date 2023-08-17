Внесена в санкционный список Украины: в Чехии отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко
В четверг, 17 августа, предстоящий в октябре в Праге концерт российской оперной певицы Анны Нетребко отменили: она публично поддерживает президента РФ Путина и внесена в санкционный список Украины
Об этом информирует Radio Prague International, ссылаясь на заявление представителей пражского Муниципального дома и агентства Nachtigall Artists Management, которое является организатором концерта.
Отмечается, что против выступления артистки выступили представители пражской коалиции.
Представительница агентства-организатора сообщила, что к менеджменту оперной певицы также обращались чешские группы, известные организацией демонстраций, поэтому обе стороны согласились отменить мероприятие, которое должно было состояться 16 октября.
Издание указывает, что Нетребко уже долгое время проживает в Австрии, однако в прошлом помогала президенту России Владимиру Путину на президентских выборах, а также фотографировалась с представителями пророссийских сепаратистов в Украине и их флагом.
- Ранее Metropolitan Opera заменила россиянку Нетребко украинской Монастырской в опере "Турандот". Основанием для такого решения стал отказ сопрано Анны Нетребко от публичной поддержки Путина.
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