Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в указе президента, опубликованном в среду.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов; правительству принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.

Указ вступает в силу со дня его первой официальной публикации.

Напомним, 1 сентября Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов.

17 сентября Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", согласно которому в Казахстане устанавливается семилетний срок президентского срока, при этом избираться глава государства может только один раз. Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд. Также Казахстан вернул столице название Астана вместо Нур-Султан.

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