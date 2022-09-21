Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о проведении в Республике внеочередных президентских выборов 20 ноября
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в указе президента, опубликованном в среду.
Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов; правительству принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.
Указ вступает в силу со дня его первой официальной публикации.
- Напомним, 1 сентября Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов.
- 17 сентября Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", согласно которому в Казахстане устанавливается семилетний срок президентского срока, при этом избираться глава государства может только один раз. Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд. Также Казахстан вернул столице название Астана вместо Нур-Султан.
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