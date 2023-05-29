Об этом сообщили 29 мая в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2023 года бывший заместитель председателя общественной организации «Молодая республика» согласился на предложение так называемого главы фейковой ДНР и вступил в должность "замминистра молодежной политики".

Добавляется, что сторонник РФ проводит подрывную деятельность против Украины, реализуя политику оккупационной администрации квазиреспублики. Его основная цель – формирование молодежного кадрового резерва для псевдоорганов государственной власти "ДНР".

Кроме того, в должности подозреваемый распределяет бюджет в пользу представителей незаконных вооруженных формирований. Денежные средства использовались для внедрения российской идеологии среди молодежи, которая осталась на временно оккупированной территории Донецкой области.