Внедрение подходов ЕС: правительство одобрило морскую природоохранную стратегию Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Документ является важным для внедрения подходов законодательства ЕС в сфере охраны и использования морской среды Украины. Он имплементирует положение Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии в украинское законодательство. Это предусмотрено экологическим блоком Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Стратегия определяет:

главные принципы государственной морской природоохранной политики к 2034 году;

механизмы достижения и поддержания "хорошего" экологического состояния Азовского и Черного морей.

"Из-за загрязнения Азово-Черноморского бассейна, несбалансированности хозяйственной деятельности и негативного влияния климатических изменений ухудшается состояние морских экосистем. Это требует системных решений и новых подходов к управлению морями. Страны ЕС создали четкий механизм по устойчивому управлению морской средой - Рамочную директиву о морской стратегии. Теперь этим путем движется и Украина", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Среди задач стратегии:

написание и внедрение национальных планов действий для достижения и поддержания "хорошего" экологического состояния на шестилетний период;

запуск программы государственного экологического мониторинга морей;

разработка и внедрение планов интегрированного управления прибрежными территориями морей.