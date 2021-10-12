Внедрение подходов ЕС: правительство одобрило морскую природоохранную стратегию Украины
Кабинет министров принял морскую природоохранную стратегию Украины
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Документ является важным для внедрения подходов законодательства ЕС в сфере охраны и использования морской среды Украины. Он имплементирует положение Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии в украинское законодательство. Это предусмотрено экологическим блоком Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.
Стратегия определяет:
- главные принципы государственной морской природоохранной политики к 2034 году;
- механизмы достижения и поддержания "хорошего" экологического состояния Азовского и Черного морей.
"Из-за загрязнения Азово-Черноморского бассейна, несбалансированности хозяйственной деятельности и негативного влияния климатических изменений ухудшается состояние морских экосистем. Это требует системных решений и новых подходов к управлению морями. Страны ЕС создали четкий механизм по устойчивому управлению морской средой - Рамочную директиву о морской стратегии. Теперь этим путем движется и Украина", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
Среди задач стратегии:
- написание и внедрение национальных планов действий для достижения и поддержания "хорошего" экологического состояния на шестилетний период;
- запуск программы государственного экологического мониторинга морей;
- разработка и внедрение планов интегрированного управления прибрежными территориями морей.
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