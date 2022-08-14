Внедорожники, которые нужны для вывоза раненых с поля боя, простаивают в гаражах Днепра, - волонтер Корчинская
Волонтер Оксана Корчинская рассказала, что внедорожники, которые премьер-министр Украины передал гражданской медицине города Днепра, больше нужны на фронте
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Нам очень нужны внедорожники. От таких авто зависит жизнь раненых. Однако я не понимаю действий премьер-министра Украины, передавшего гуманитарную помощь в виде таких внедорожников гражданской медицине. Нам рассказывают, что эти внедорожники стоят в городе Днепр и они там не нужны". Там нужны реанимобили и обычный санитарный транспорт. Никакой важной роли внедорожники там не играют. Они нужны на фронте для того, чтобы вывозить раненых с поля боя", - рассказала Корчинская.
Волонтер также добавила, что Территориальная оборона города Днепра имеет плохое медицинское обеспечение.
"Если бы не волонтеры, то ситуация с медицинским обеспечением Территориальной обороны города Днепра была бы критической. То же касается и дорог. Дороги в Днепропетровской области наголову разбить. Поэтому все, что касается Днепропетровской области, то здесь почти все ухудшает состояние раненого, пока мы проходим 10-20 км в медицинское учреждение", - добавила она.
- 11 августа Петр Порошенко сообщил, что итальянские бронемашины MLS SHIELD , купленные волонтерами ОО "Дело Громад" и Фондом Порошенко, уже на Восточном фронте.
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