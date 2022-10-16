Внебрачная дочь Шойгу является гражданкой Литвы, - СМИ

Эту информацию 16 октября 2022 года опубликовала в своем расследовании телерадиокомпания LRT.

Журналисты обнаружили, что внебрачная дочь Шойгу Ксения получила гражданство в 2019 году - после того, как экс-любовница министра обороны РФ, Елена Каминскас (Шебунова), вышла замуж за литовского бизнесмена Адолфаса Каминскаса. Он признал девочку своей дочерью и подал заявление на получение ею литовского гражданства.

В 2019 году издание The Insider опубликовало информацию, что у Сергея Шойгу и Елены Шебуновой есть двое внебрачных детей - дочь Ксения и сын Даниил. В 2017 году Шебунова получила временный вид на жительство в Литве, а в 2019 году вышла замуж за литовца Адольфаса Каминскаса, в результате чего ее дочь Ксения получила литовское гражданство. LRT отмечает, что Елена поддерживала связь с Шойгу до 2021 года.

В 2022 году экс-любовницу Шойгу лишили свидетельства, Каминскас подала заявление на обжалование этого решения. Департамент миграции Литвы предоставил LRT вывод, что присутствие Елены Каминскас нежелательно, поскольку "представляет угрозу национальной безопасности страны из-за связи с российскими властями".

Елена и Адолфас дважды за этот год покидали Литву более чем на полгода, а в августе 2022 года заявили о своем переезде в РФ. Сам Адолфас получил паспорт России еще в 2022 году.

Ранее The Insider также сообщал, что Адолфас Каминскас до знакомства с Еленой был простым предпринимателем, но после женитьбы на женщине быстро разбогател и стал бенефициаром нескольких литовских предприятий, его активы составляют почти €20 млн. Сама Елена владеет несколькими крупными российскими предприятиями, сотрудничающими с министерством обороны РФ.

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