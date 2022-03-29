Внеблоковый статус, вступление в ЕС, оружие от стран-гарантов и закрытие неба: Украина на переговорах с РФ предложила новую систему безопасности

Об этом сообщили на брифинге после переговоров участники делегации Украины, передает Еспресо.TV.



"Мы вышли с официальным предложением (мы ничего не подписываем, мы предлагаем российской стороне) о новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, подписанный всеми сторонами. Чтобы не повторить "Будапештский меморандум". Где страны гаранти в случае эскалации в течение трех дней проводят консультации и решают вопросы предоставления помощи. Кого мы видим среди гарантов: страны Совбеза ООН, США, Великобритания, Китай, Франция, Турция, Германия, Израиль. Предлагаем свободное присоединение к этим гарантиям. По России отдельный вопрос - она тоже член Совбеза. Гарантии безопасности временно не будут работать на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Некоторые страны дали предварительное согласие. Это та система, на которой мы хотим построить будущее страны с точки зрения безопасности. Мы записали в этот договор: все гаранты не только не должны отрицать вступление Украины в ЕС, но должны способствовать этому", - рассказал глава делегации, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.



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Глава юридической группы Александр Чалый подчеркнул, что соглашение с гарантиями безопасности в случае заключения может быть способом завершения войны.



"Договор о гарантиях безопасности - это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины. Ключевоетребование, которое ставит украинская сторона к этому договору, - это четкиеюридически обязующие гарантии безопасности Украины, которые по форме и содержанию должны быть аналогичны статье 5 НАТО. То есть, если Украина будет объектом любой агрессии или любого военного нападения или любой военной операции, мы имеем право в течение трех дней требовать немедленных консультаций и если эти консультации не приведут к дипломатическому. решению проблемы, то страны-гаранты должны оказать нам военную помощь, вооружение и даже мы включаем такое положение - закрыть воздушное пространство над Украиной. Сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины - это ключевое наше требование. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, а для нас это самое принципиальное требование, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете от 16 июля 1990 года. В соответствии с этим, под такими гарантиями, которые фактически равны гарантиям статьи 5 НАТО, мы, как этого требует сегодня Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов", - сказал Чалый.



Дипломат также подчеркнул, что такое соглашение должно содержать пункт о содействии странами-гарантами вступлению Украины в ЕС.



"Принципиально важно - и это также наша одна из самых принципиальных позиций: ничто в будущем договоре не будет отрицать права Украины на вступление в Евросоюз и, во-вторых, страны-гаранты берут на себя обязательство содействовать этим процессам. Вот ключевые моменты", – сказал Чалый.



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В то же время, участник делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для заключения такого соглашения предполагается получение согласия на него от украинского общества.



"Имплементация решений этого договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по поводу того, как он должен работать. После этого будет идти ратификация в парламентах стран-гарантов и в парламенте Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества для того, чтобы этот договор был консолидирующим для нас. Это первое", - сказал Подоляк.



Также советник главы ОПУ озвучил предложения в отношении оккупированных Россией территорий Украины.



"Второе. Что касается таких вопросов, как, например, Крым. Это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и России, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя в отдельности. Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее: Украина и Россия не будут в течение этого времени - срока, пока будут идти переговоры - использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма. Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентом Украины и РФ. То есть все спорные вопросы более-менее уже проговорены, наши предложения сделаны", - сказал Подоляк.



В то же время Давид Арахамия подчеркнул, что референдум может быть проведен только в мирных условиях.



"У нас есть закон об общенациональном референдуме, он принят Верховной Радой, он не может работать ни в условиях военного положения, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир, не должно быть никакой агрессии, только после этого можно запускать такие процессы. Это очень важно", - сказал Арахамия.



Также Арахамия подчеркнул, что российскую сторону на переговорах спросили, признают ли они Венскую конвенцию о правилах международных договоров.



"Они сказали, что признают. Для нас это очень важно, потому что там есть 52-53 статьи, которые четко говорят о том, что если какой-либо международный договор заключен под давлением, то этот договор можно считать ничтожным. То есть, для того чтобы он действительно работал и все стороны согласились, должен быть полный мир на территории Украины, никаких иностранных вооруженных сил, все должны выехать", - сказал Арахамия.



Александр Чалый добавил, что уже начаты консультации с возможными гарантами такого соглашения.



"Мы огласили вам наиболее принципиальные наши требования, от которых мы ни в коем случае не откажемся. Это первое. Второе. Мы ближайшие 2 недели будем продолжать переговоры с РФ, но мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в многосторонних переговорах. К этому времени должно произойти согласование наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне. Если на самом выском уровне будут найдены эти окончательные договоренности, тогда будет готовиться многосторонняя конференция, в которой примут участие высшие должностные лица стран-гарантов и будет подписан этот многосторонний договор", – сказал Чалый.



Давид Арахамия добавил, что украинская сторона считает имеющиеся наработки достаточными для встречи президентов Украины и РФ.



"Мы считаем, что у нас уже достаточно наработанного материала для того, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и РФ, направили такое предложение РФ и ждем от них ответа", - сказал Арахамия.



Арахамия подчеркнул, что гарантии безопасности будут распространяться на территорию Украины без учета ОРДЛО и Крыма.



Что касается статуса Крыма, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев напомнил, что украинская концепция освобождения оккупированных территорий не предполагает применения военной силы, а также добавил, что факт переговоров о статусе полуострова будет свидетельствовать о его признании Россией как оккупированной территории.



"Согласно Женевской конвенции 1949 года о статусе оккупированных территорий, на территории оккупированного Крыма должно действовать украинское законодательство. Это для нас очень важно - значит, в Крыму будут демократические права, которые были до оккупации, и процесс освобождения Крыма от оккупации будет гораздо легче. Я думаю, обязательно должно быть указано, что вся эта территория оккупирована", - сказал Джемилев.



Давид Арахамия подчеркнул, что власти Украины признают только международно признанные украинские государственные границы, установленные в 1991 году.



"Позиция Украины не изменяется, мы признаем международными границами Украины только те границы, которые были по состоянию на 1991 год. Нет здесь никаких компромиссов, красных линий и т.д. Мы только такую формулировку подписываем", - сказал Арахамия.

Напомним, 29 марта в Стамбуле проходили переговоры Украины с РФ, в ходе которых обсудили международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на четыре приближенных к переговорщикам источника сообщило, что Россия готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности для Украины и уже не требует "демилитаризации", "денатификации" и статуса русского языка, однако настаивает на отказе от вступления в НАТО.

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