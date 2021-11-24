"Вне уровня энергобезопасности": остатков угля в Украине хватает на 3 дня работы ТЭС при морозах, - экс-руководитель Укрэнерго

Об этом заявил бывший и.о. председателя правления Укрэнерго Всеволод Ковальчук в эфире программы Energo Live.



Он отметил, что ремонты на блоках тепловых электростанций, которые сейчас проходят, являются привычной практикой.



Как раз на атомных станциях рекордное количество блоков, которые одновременно в работе. Как правило, 13-14 блоков одновременно не работают. Это специально подгоняли ремонтные компании из-за

дефицита угля, чтобы было больше мощностей с атомных станций", – заявил Ковальчук.



По его мнению, для частных компаний, производящих электричество из угля, экономически выгодно создавать дефицит на рынке.



"Не давать возможностей покупать этот уголь "Центрэнерго" или "Донбассэнерго", потому что благодаря этому на рынке поддерживаются более высокие цены. Они на этом зарабатывают. Я не считаю, что ситуация под контролем, остатки угля, которых при сильных морозах хватает на 3 дня работы тепловых энергостанций, это вне уровня энергобезопасности, должен быть хотя бы на 2 недели запас", - подытожил экс-главаУкрэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, которая сложилась на рынке. По его словам, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток.

По состоянию на 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тыс. тонн.

Президент Владимир Зеленский вечером 15 ноября в обращении сообщил, что в Украину идут 7 судов с углем, который должен закрыть проблему дефицита.