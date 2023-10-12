ВМС заявили о повреждении корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ
Российский корабль Черноморского флота "Павел Державин" был поврежден около временно оккупированного Севастополя в Крыму
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.
В настоящее время пресс-секретарь не может рассказать всех деталей об этом инциденте, однако заявил, что этот сторожевой корабль получил повреждение.
"Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть", - заявил Плетенчук.
- Вечером субботы, 7 октября, министерство обороны России обвинило Украину в якобы атаке ракетой на временно оккупированный Крым.
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