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ВМС заявили о повреждении корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ

12 октября, 2023 четверг
10:48
Война с Россией

Российский корабль Черноморского флота "Павел Державин" был поврежден около временно оккупированного Севастополя в Крыму

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

В настоящее время пресс-секретарь не может рассказать всех деталей об этом инциденте, однако заявил, что этот сторожевой корабль получил повреждение.

"Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть", - заявил Плетенчук.

  • Вечером субботы, 7 октября, министерство обороны России обвинило Украину в якобы атаке ракетой на временно оккупированный Крым.
Крым
оккупированные территории
Чорное море
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