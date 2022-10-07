Об этом информируют Военно-морские силы ВСУ .

"6 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - пишут в ВМС.

Сообщается, что в течение суток уничтожены более 60 российских захватчиков и грузовик.

Отдельно артиллерийские подразделения уготовили по скоплению рашистов и техники. Ликвидированы пять танков, самоходная гаубица "Мста-С", четыре прицепных гаубицы "Мста-Б", самоходная пушка "Пион" и две боевые машины пехоты.

"Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в пресс-службе.

Ранее в Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали , могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по городам на Западе Украины. В эфире Еспресо аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал , что иранские инструкторы находятся на территории Украины и помогают использовать россиянам свои дроны-камикадзе. Также есть информация о жертвах среди иранцев.

За день 6 октября украинские защитники демилитаризовали 4 российских состава и 1 базу на временно оккупированных территориях.

Одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" уничтожило три вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" на Юге Украины.

ВСУ обнародовали видео, как украинским танком уничтожили российский с близкого расстояния.

Утром 7 октября украинская противовоздушная оборона сбила российский вертолет "Аллигатор" над южными областями.

С 24 февраля по 7 октября кафиры потеряли около 61 680 военных, 5093 бронемашины, 2466 танков, 1067 беспилотников, 233 вертолета.