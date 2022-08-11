ВМС за прошедшие сутки уничтожили около 10 оккупантов, вражеские гаубицы и КАМАЗы
Вчера, 10 августа, артиллерийские подразделения ВМС уничтожили около 10 оккупантов, КамАЗы и гаубицы
Об этом информируют в телеграмме Военно-Морские силы ВСУ .
"10 августа, наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники врага, в результате чего было уничтожено около 10 захватчиков, 2 единицы КамАЗ и 2 единицы 152-мм гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.
Окончательные потери врага сейчас уточняются.
Всего с 24 февраля по 11 августа оккупантыпотеряли около 43 тыс. военных, 1846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника.
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