Об этом информируют в телеграмме Военно-Морские силы ВСУ .

"10 августа, наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники врага, в результате чего было уничтожено около 10 захватчиков, 2 единицы КамАЗ и 2 единицы 152-мм гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага сейчас уточняются.

Всего с 24 февраля по 11 августа оккупантыпотеряли около 43 тыс. военных, 1846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника.

11 августа украинские десантники показали, как уничтожили со "скифа" БМП оккупантов в Херсонской области.

Военные 22-го ОМБ показали , как уничтожили российский плавучий бронетранпортер из миномета "Волошка".

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады охотились на фронте на новую добычу. В этот раз они уничтожили взводный опорный пункт и бронетехнику кафиров.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в фото показали часть будничной работы их танкистов.

10 августа украинский военный Мирон Дмитрик показал, как бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили российскую БМП .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb