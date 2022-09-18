Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграме.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 1 танк, 3 боевых бронированных машины и самоходную гаубицу "Мста-С". - Окончательные потери врага уточняются", армии.

С 10 по 16 сентября ВМС ВСУ уничтожили более 33 оккупантов, 13 вражеских бронемашин, 10 танков, укрытие и склад боеприпасов россиян.

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