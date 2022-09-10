Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграме .

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - подчеркнули в пресс-службе.

С 3 по 9 сентября Военно-морские силы ВСУ уничтожили:

оккупантов – более 80;

средств ПВО – 4;

танков – 15;

боевых бронемашин (БМП, БТР, БМД) – 25;

САУ – 18;

прицепной артиллерии – 11;

РСЗО – 3;

минометов – 1;

АД с боекомплектом – 1;

АД – 5;

наблюдательных пунктов – 3;

складов с боеприпасами – 1;

специальной техники – 1.

С 24 февраля по 10 сентября РФ потеряла около 52 250 оккупантов, 2 136 танков, 215 крылатых ракет и 212 вертолетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb