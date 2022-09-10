ВМС ВСУ уничтожили за неделю более 80 оккупантов, 18 САУ, 15 танков и 3 склада с боеприпасами россиян
С 3 по 9 сентября ВМС ВСУ уничтожили более 80 захватчиков, 25 бронемашин, 18 САУ, 3 наблюдательных пункта и склад с боеприпасами
Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграме .
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - подчеркнули в пресс-службе.
С 3 по 9 сентября Военно-морские силы ВСУ уничтожили:
- оккупантов – более 80;
- средств ПВО – 4;
- танков – 15;
- боевых бронемашин (БМП, БТР, БМД) – 25;
- САУ – 18;
- прицепной артиллерии – 11;
- РСЗО – 3;
- минометов – 1;
- АД с боекомплектом – 1;
- АД – 5;
- наблюдательных пунктов – 3;
- складов с боеприпасами – 1;
- специальной техники – 1.
С 24 февраля по 10 сентября РФ потеряла около 52 250 оккупантов, 2 136 танков, 215 крылатых ракет и 212 вертолетов.
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