ВМС ВСУ: Оккупанты держат в море 6 кораблей, среди них 1 ракетоноситель

Об этом он проинформировал в эфире телеканала "Еспресо"

"Кардинальных изменений в море нет. По состоянию на 17 ч в море находится 6 вражеских кораблей, среди них один ракетоноситель. Кстати, давно россияне не выводили носители в море и не снаряжали их ракетами. Сегодня же оккупанты вывели такие корабли, на которых может быть до 8 ракет. В Азовском море снова сейчас находится один корабль. В Средиземном море у оккупантов вообще интересная ситуация. Там у них находятся два корабля, которые не могут вернуться домой, поскольку проход через Босфор закрыт", - рассказал Плетенчук.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ также подчеркнул, что работа Сил обороны продолжается в штатном режиме.

"Сейчас так называемый сирийский экспресс не работает. Однако это не означает, что в какой-то день они не отправят судно, которое будет перевозить личный состав и боеприпасы. Сейчас это не происходит, но ситуация может измениться в любой момент. Поэтому сейчас ничего кардинально нового не происходит в море. Вся работа продолжается в штатном режиме", – добавил он.