ВМС ВСУ: четыре гражданских судна вышли из украинских портов на южном побережье
По состоянию на 7 сентября из украинских портов на южном побережье успешно вышли четыре гражданских судна, им не препятствовали российские войска
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Три из них покинули акваторию Черного моря, один – находится в портах Румынии, это у него была точка, в которую он планово должен был зайти", – отметил военный.
Плетенчук сказал, что так называемый коридор для гражданских судов функционирует, его избрали ВМС как самый безопасный.
"В нашей зоне ответственности, Вооруженные силы делают все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность этих судов, и соответственно мы готовы к вызовам, которые могут произойти", – добавил Плетенчук.
По словам военного, российские оккупанты отсутствуют в юго-западном регионе Черного моря.
- Также сегодня от министерки экономики Юлии Свириденко стало известно, что Украина приступила к экспорту зерна через хорватские порты: этот путь будут развивать, чтобы расширить возможности транспортного коридора.
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