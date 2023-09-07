ВМС ВСУ: четыре гражданских судна вышли из украинских портов на южном побережье

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Три из них покинули акваторию Черного моря, один – находится в портах Румынии, это у него была точка, в которую он планово должен был зайти", – отметил военный.

Плетенчук сказал, что так называемый коридор для гражданских судов функционирует, его избрали ВМС как самый безопасный.

"В нашей зоне ответственности, Вооруженные силы делают все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность этих судов, и соответственно мы готовы к вызовам, которые могут произойти", – добавил Плетенчук.

По словам военного, российские оккупанты отсутствуют в юго-западном регионе Черного моря.