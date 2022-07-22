ВМС Великобритании отследили в Северном море движение российских субмарин
Военный корабль Королевского флота Великобритании зафиксировал движение двух подлодок военного флота РФ, когда они зашли в акваторию Северного моря
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение ВМС Великобритании.
Британский охотник за подлодками HMS Portland был на вахте, когда подлодка с крылатыми ракетами "Северовинск" и ударная подлодка типа "Акула" "Вепрь" двигались к югу из Арктики вдоль побережья Норвегии.
Российские подлодки поочередно всплывали на поверхность в Северном море, на северо-запад берегов Норвегии 16 и 19 июля.
Таким образом, Portland и его специализированный вертолет Merlin — оба оснащенные передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для операций охоты на подлодки — доложили о движении лодок российского Северного флота.
Один из новых дальнобойных морских патрульных самолетов Великобритании P8 Poseidon также тесно сотрудничал с HMS Portland для охоты и отслеживания подлодок.
Операция состоялась вскоре после того, как HMS Portland принял участие в первых учениях НАТО по поиску подлодок.
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