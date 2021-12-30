ВМС Украины провели совместные учения с Францией в акватории Черного моря
Корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку в акватории Черного моря
Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.
"В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX", - говорится в сообщении.
По информации ВМС, целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.
Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.
Экипажи кораблей провели совместные тренировки, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи.
На борту "Юрий Олефиренко" военные отработали тренировки по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
- Напомним, украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное