ВМС Украины провели совместные учения с Францией в акватории Черного моря

Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.



"В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX", - говорится в сообщении.



По информации ВМС, целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.



Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.



Экипажи кораблей провели совместные тренировки, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи.



На борту "Юрий Олефиренко" военные отработали тренировки по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Напомним, украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО.