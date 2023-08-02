Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

Отмечается, что беспилотных катеров, об атаке которых обвинили в Минобороны России, нет на вооружении украинских военных моряков.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, в отношении того инцидента, который якобы имел место… военно-морские силы не имеют никакого отношения", - заявил спикер.

Атака на Черноморский флот РФ

1 августа в Черном море три морских дрона атаковали два судна ЧФ России . В Министерстве обороны РФ традиционно сообщили, что атаку успешно отбили и все дроны уничтожили. Кроме того, там обвинили ВСУ в этой атаке.

Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Издания "Бабель", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что моряки по крайней мере одного из них просили об эвакуации раненых.

К эвакуации были задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

Контейнеровоз Sparta-IV вроде бы гражданский, но источник издания утверждает, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные, что является грубым нарушением международного морского права.