ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков"
Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".
Отмечается, что беспилотных катеров, об атаке которых обвинили в Минобороны России, нет на вооружении украинских военных моряков.
"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, в отношении того инцидента, который якобы имел место… военно-морские силы не имеют никакого отношения", - заявил спикер.
Атака на Черноморский флот РФ
1 августа в Черном море три морских дрона атаковали два судна ЧФ России . В Министерстве обороны РФ традиционно сообщили, что атаку успешно отбили и все дроны уничтожили. Кроме того, там обвинили ВСУ в этой атаке.
Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.
Издания "Бабель", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что моряки по крайней мере одного из них просили об эвакуации раненых.
К эвакуации были задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.
Контейнеровоз Sparta-IV вроде бы гражданский, но источник издания утверждает, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные, что является грубым нарушением международного морского права.
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