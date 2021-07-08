ВМС США направили в Черное море десантный корабль

Об этом сообщает ВМС США в Тwitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

USNS Yuma может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead с длиной корпуса 103 метров и шириной - 28,5 метра.