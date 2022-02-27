ВМС сорвали высадку десанта на юге Украины
Авиация осуществила перехват российских транспортных самолетов и штурмовиков, которые хотели взорвать десант в Черноморской оперативной зоне, а также в небе над Киевом
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в своей facebook странице.
В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.
Украинские военные вели активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения ООС, а также перешли к маневренным действиям.
По всей стране продолжается выполнение плановых мер: мобилизация и формирование терробороны и корпуса резерва.
- Между тем, в Василькове не будут эвакуировать людей,
- а ВСУ захватили в плен многие российские военные,
- кроме того, российские контрактники отказываются ехать в Украину
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