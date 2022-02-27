Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в своей facebook странице.

В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Украинские военные вели активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения ООС, а также перешли к маневренным действиям.

По всей стране продолжается выполнение плановых мер: мобилизация и формирование терробороны и корпуса резерва.

Между тем, в Василькове не будут эвакуировать людей,

а ВСУ захватили в плен многие российские военные,

кроме того, российские контрактники отказываются ехать в Украину

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb