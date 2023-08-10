ВМС объявили для торговых судов временные коридоры в украинские порты
Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины сообщили о временных коридорах для торговых судов, идущих в и из портов Украины
Об этом информирует ВМС ВСУ .
"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", – говорится в заявлении.
Ранее Украина уже предложила эти маршруты в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет IMO признал право на свободное торговое судоходство и призвал Россию соблюдать международные конвенции, а также прекратить создавать угрозы в Черном море.
Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.
К проходу по маршрутам будут допускаться суда, чьи владельцы или капитаны официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.
Сообщается, что последнее судно с украинской продовольствием покинуло порт Одесса 16 июля. После выхода России из зернового соглашения эта страна атаковала портовую зерновую инфраструктуру с целью прекращения доступа украинского продовольствия на мировые рынки.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное