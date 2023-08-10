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ВМС объявили для торговых судов временные коридоры в украинские порты

10 августа, 2023 четверг
13:08
Экономика

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины сообщили о временных коридорах для торговых судов, идущих в и из портов Украины

Об этом информирует ВМС ВСУ .

"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Ранее Украина уже предложила эти маршруты в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет IMO признал право на свободное торговое судоходство и призвал Россию соблюдать международные конвенции, а также прекратить создавать угрозы в Черном море.

Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

К проходу по маршрутам будут допускаться суда, чьи владельцы или капитаны официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Сообщается, что последнее судно с украинской продовольствием покинуло порт Одесса 16 июля. После выхода России из зернового соглашения эта страна атаковала портовую зерновую инфраструктуру с целью прекращения доступа украинского продовольствия на мировые рынки.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

Украина
Одесса
зерно
военные силы Украины
экспорт зерна
Война с Россией
Черноморск
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