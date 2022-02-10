ВМС о блокировании РФ части акватории Черного и Азовского морей: это злоупотребление международным правом, но Украина готова к провокациям
В Вооруженных силах считают, что Россия злоупотребила международным правом, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу
Об этом сообщает пресс- служба ВМС ВСУ в Facebook.
"Эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, РФ практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву в 1982 году", - говорится в сообщении.
Также в ВМС отмечают, что РФ параллельно продолжает милитаризацию Черноморского региона, опрокидывая дополнительные десантные корабли "в целях давления на Украину и мир".
"ВМС ВСУ готова к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны на морском направлении", - добавляют военные.
- Напомним, что МИД Украины выразил протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
- НАТО направило России письменное предложение продолжить двусторонние переговоры по Украине.
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