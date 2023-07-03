ВМС Китая и РФ планируют проводить совместные учения и патрулирование
Военно-морские силы Китая и России планируют организовывать совместные учения и патрулирование на регулярной основе
Об этом сообщает минобороны Китая.
Отмечают, что министр обороны КНР Ли Шанфу встретился с командующим ВМС РФ адмиралом Николаем Евменовым в Пекине. Они обсудили укрепление коммуникации на всех уровнях и расширение практического сотрудничества в профессиональных областях.
"Надеемся, что обе стороны укрепят коммуникацию на всех уровнях, будут организовывать совместные учения, патрулирования и соревнования на регулярной основе, расширят практическое сотрудничество в профессиональных сферах и внесут положительный вклад в региональный и мировой мир и стабильность", - сказал Ли Шанфу.
- Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.
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