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ВМС Китая и РФ планируют проводить совместные учения и патрулирование

3 июля, 2023 понедельник
15:08
Мир

Военно-морские силы Китая и России планируют организовывать совместные учения и патрулирование на регулярной основе

Об этом сообщает минобороны Китая.

Отмечают, что министр обороны КНР Ли Шанфу встретился с командующим ВМС РФ адмиралом Николаем Евменовым в Пекине. Они обсудили укрепление коммуникации на всех уровнях и расширение практического сотрудничества в профессиональных областях.

"Надеемся, что обе стороны укрепят коммуникацию на всех уровнях, будут организовывать совместные учения, патрулирования и соревнования на регулярной основе, расширят практическое сотрудничество в профессиональных сферах и внесут положительный вклад в региональный и мировой мир и стабильность", - сказал Ли Шанфу.

  • Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.
Россия
Китай
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