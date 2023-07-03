ВМС Китая и РФ планируют проводить совместные учения и патрулирование

Об этом сообщает минобороны Китая.

Отмечают, что министр обороны КНР Ли Шанфу встретился с командующим ВМС РФ адмиралом Николаем Евменовым в Пекине. Они обсудили укрепление коммуникации на всех уровнях и расширение практического сотрудничества в профессиональных областях.

"Надеемся, что обе стороны укрепят коммуникацию на всех уровнях, будут организовывать совместные учения, патрулирования и соревнования на регулярной основе, расширят практическое сотрудничество в профессиональных сферах и внесут положительный вклад в региональный и мировой мир и стабильность", - сказал Ли Шанфу.